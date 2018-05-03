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В Австралії кенгуру нападають на туристів через моркву

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Людей застерегли від годування кенгуру на популярному туристичному місці в Австралії після низки нападів тварин, передає УНН з посиланням на BBC.

В Австралії кенгуру нападають на туристів через моркву

Кожного тижня тисячі людей відвідують садибу при лікарні в Морисеті, штат Новий Південний Уельс, щоб побачити диких кенгуру.

Проте нещодавно деякі туристи були побиті, подряпані і отримали серйозні порізи від голодних сумчастих тварин, улюбленою закускою яких є морква.

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Місцевий депутат Грег Пайпер говорить, що необхідні термінові заходи для навчання туристів.

"Хоча кенгури милі, вони також здатні заподіяти шкоду", - сказав Пайпер.

За його словами, ця проблема загострилася за останні кілька років після різкого збільшення кількості відвідувачів.

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"Соціальні медіа змінили все", - каже Пайпер.

Instagram, Facebook та блоги розміщують поради щодо того, де можна швидко відтворити ідеальний "Roo selfie" – селфі з кенгуру.

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