В Австралії кенгуру нападають на туристів через моркву
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Людей застерегли від годування кенгуру на популярному туристичному місці в Австралії після низки нападів тварин, передає УНН з посиланням на BBC.
Кожного тижня тисячі людей відвідують садибу при лікарні в Морисеті, штат Новий Південний Уельс, щоб побачити диких кенгуру.
Проте нещодавно деякі туристи були побиті, подряпані і отримали серйозні порізи від голодних сумчастих тварин, улюбленою закускою яких є морква.
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Місцевий депутат Грег Пайпер говорить, що необхідні термінові заходи для навчання туристів.
"Хоча кенгури милі, вони також здатні заподіяти шкоду", - сказав Пайпер.
За його словами, ця проблема загострилася за останні кілька років після різкого збільшення кількості відвідувачів.
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"Соціальні медіа змінили все", - каже Пайпер.
Instagram, Facebook та блоги розміщують поради щодо того, де можна швидко відтворити ідеальний "Roo selfie" – селфі з кенгуру.