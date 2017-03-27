В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби"

Метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси".

Бюро присвоило шторму вторую категорию. Ожидается, что к утру вторника циклон усилится до четырех, а порывы ветра будут достигать 300 километров в час.

Как сообщает телеканал, автобусы занимаются перевозкой людей из прибрежного города Эр и соседнего Хоум Хилл. Специальные приюты от тропических циклонов открылись в городе Боуэн и Просерпайн.