В Австралии эвакуируют тысячи людей из-за циклона "Дебби"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на северо-востоке страны перед приближением циклона "Дебби", передает УНН со ссылкой на ABC.
Метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси".
Бюро присвоило шторму вторую категорию. Ожидается, что к утру вторника циклон усилится до четырех, а порывы ветра будут достигать 300 километров в час.
Как сообщает телеканал, автобусы занимаются перевозкой людей из прибрежного города Эр и соседнего Хоум Хилл. Специальные приюты от тропических циклонов открылись в городе Боуэн и Просерпайн.