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В Австралії евакуюють тисячі людей через циклон "Деббі"

В Австралії евакуюють тисячі людей через циклон "Деббі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Австралії проводить евакуацію декількох тисяч жителів штату Квінсленд на північному сході країни перед наближенням циклону “Деббі”, передає УНН з посиланням на ABC.

Метеорологічне бюро попередило, що шторм може стати найгіршим з 2011 року, коли країні загрожував тропічний циклон “Яси”.

Бюро присвоїло шторму другу категорію. Очікується, що до ранку вівторка циклон посилиться до четвертої, а пориви вітру будуть сягати 300 кілометрів на годину.

Як повідомляє телеканал, автобуси займаються перевезенням людей з прибережного міста Ер і сусіднього Хоум Хілл. Спеціальні притулки від тропічних циклонів відкрилися в місті Боуен і Просерпайн.

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