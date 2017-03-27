В Австралії евакуюють тисячі людей через циклон "Деббі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Австралії проводить евакуацію декількох тисяч жителів штату Квінсленд на північному сході країни перед наближенням циклону “Деббі”, передає УНН з посиланням на ABC.
Метеорологічне бюро попередило, що шторм може стати найгіршим з 2011 року, коли країні загрожував тропічний циклон “Яси”.
Бюро присвоїло шторму другу категорію. Очікується, що до ранку вівторка циклон посилиться до четвертої, а пориви вітру будуть сягати 300 кілометрів на годину.
Як повідомляє телеканал, автобуси займаються перевезенням людей з прибережного міста Ер і сусіднього Хоум Хілл. Спеціальні притулки від тропічних циклонів відкрилися в місті Боуен і Просерпайн.