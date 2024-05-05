В Австралии полиция застрелила подростка

В Австралии полиция застрелила 16-летнего парня после того, как он напал на мужчину с ножом на стоянке строительного магазина в пригороде Уиллеттона. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В воскресенье в городе Перт на западном побережье Австралии 16-летнего парня застрелили полицейские. Инцидент произошел после того, как в субботу вечером шестнадцатилетний на стоянке строительного магазина в пригороде Уиллеттона напал с ножом на мужчину.

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук сообщил, что подросток якобы напал на мужчину и затем бросился на полицейских, перед тем как был застрелен.