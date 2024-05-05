В Австралии полиция застрелила подростка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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avstraliyaАвстралия
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  170302 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  168974 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  170923 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  149882 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111032 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127756 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125910 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119628 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115334 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102146 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  368186 просмотра

В Австралии полиция застрелила подростка

16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.

Общество •   •  5070 просмотра
В Австралии полиция застрелила подростка

Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

Сегодня, пятого мая, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают акушерки. Акушерство считается старейшим направлением медицины. Первые сведения о бабках-повитухах появились в еще Древнем Египте.

УНН Lite •   •  4537 просмотра
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу

Посол Северной Кореи в ООН назвал обреченными на провал усилия США и их союзников по созданию новых групп по мониторингу санкций против страны.

политика •   •  7648 просмотра
Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу

Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил прямую военную интервенцию в Украине против рф, отметив политику Италии по оказанию помощи Украине, но исключая прямое вмешательство в конфликт.

Война •   •  8988 просмотра
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто

Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи

Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело ночью с субботы на воскресенье.

Общество •   •  8349 просмотра
Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи

Угрозы взрыва в синагогах Нью-Йорка: Городской чиновник отметил их недостоверность

Четыре синагоги на Манхэттене, Нью-Йорк, получили в субботу угрозы о минировании. Однако городской чиновник Марк Д. Левин подчеркнул, что ни одна из этих угроз не была признана департаментом полиции Нью-Йорка достоверной.

Криминал и ЧП •   •  7971 просмотра
Угрозы взрыва в синагогах Нью-Йорка: Городской чиновник отметил их недостоверность

Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника на восточном направлении.

Война •   •  10344 просмотра
Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины

российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.

Война •   •  11313 просмотра
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях

Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировал дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.

Общество •   •  11299 просмотра
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошли многочисленные взрывы.

Общество •   •  12519 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов