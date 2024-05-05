В Австралії поліція застрелила підлітка

У Австралії поліція застрелила 16-річного хлопця після того, як він напав на чоловіка з ножем на стоянці будівельного магазину у передмісті Віллеттона. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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У неділю у місті Перт на західному узбережжі Австралії 16-річного хлопця застрелили поліцейські. Інцидент стався після того, як у суботу ввечері шістнадцятирічний на стоянці будівельного магазину в передмісті Віллеттона напав з ножем на чоловіка.

Прем'єр-міністр Західної Австралії Роджер Кук повідомив, що підліток нібито напав на чоловіка та потім кинувся на поліцейських, перед тим як був застрелений.

Є ознаки того, що його радикалізували в Інтернеті. Але я хочу запевнити суспільство, що на даному етапі схоже, що він діяв одноосібно