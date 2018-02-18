Выживших в авиакатастрофе в Иране нет – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В результате авиакатастрофы, происшедшей сегодня в Иране, никто из 66 человек пассажиров и экипажа не выжил. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой Tasnim передает УНН.
"Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72-600 погибли при крушении", - сказал представитель авиакомпании Aseman Airlines, которой принадлежал самолет.
В компании под также подтвердили, что на борту находились 66 человек.
По данным иранских авиационных властей, самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 08:00 по местному времени и взял курс на Ясудж в провинции Исфахан на юго-западе республики. Инцидент, причины которого пока не выяснены, произошел в районе горы Дена, входящей в горную систему Загрос примерно в 500 км от столицы и в 25 км от пункта назначения. По данным агентства IRNA, воздушное судно разбилось в 120 км от населенного пункта Семиром.
По имеющейся информации, к месту падения авиалайнера направлены спасатели, однако поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий.
Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах.
Напомним, украинское консульство выясняет, были ли на борту разбившегося воздушного судна граждане Украины.