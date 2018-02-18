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В авіакатастрофі в Ірані ніхто не вижив - ЗМІ

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В результаті авіакатастрофи, що сталася сьогодні в Ірані, ніхто з 66 осіб пасажирів і екіпажу не вижив. Про це повідомляє ТАСС, з посиланням Tasnim передає УНН.

"Всі пасажири, а також шість членів екіпажу літака ATR 72-600 загинули під час аварії", - сказав представник авіакомпанії Aseman Airlines, якій належав літак.

У компанії під також підтвердили, що на борту знаходилися 66 чоловік.

За даними іранських авіаційних властей, літак вилетів з аеропорту Тегерана в 08:00 за місцевим часом і взяв курс на Ясудж в провінції Ісфахан на південному заході республіки. Інцидент, причини якого поки не з'ясовані, стався в районі гори Дена, що входить в гірську систему Загрос приблизно в 500 км від столиці і в 25 км від пункту призначення. За даними агентства IRNA, повітряне судно розбилося в 120 км від населеного пункту Семіром.

За наявною інформацією, до місця падіння авіалайнера направлені рятувальники, проте пошуки ускладнені через несприятливі погодні умови.

Згідно з попередньої інформації, незадовго до трагедії екіпаж повітряного судна здійснив спробу здійснити екстрену посадку на розташованих в провінції фермах.

Нагадаємо, українське консульство з'ясовує , чи були на борту літака, що розбився повітряного судна громадяни України.

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