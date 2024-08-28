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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В августе Пенсионный фонд пересчитал жилищные субсидии для части украинцев

В августе Пенсионный фонд пересчитал жилищные субсидии для части украинцев

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 13:26  •  1751 просмотра

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В августе ПФУ автоматически пересчитал жилищные субсидии домохозяйствам, чей доход изменился более чем на 50%. Перерасчет проведен в пределах установленного срока назначения субсидии.

В августе домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины провели перерасчет размера жилищной субсидии. Об этом  заявили в ПФУ, передает УНН.

Детали 

В ведомстве объясняют что это стандартная процедура. Так, ежегодно в марте и августе - домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в августе проведен автоматический перерасчет жилищных субсидий

- говорится в заявлении Пенсионного фонда.

Такой перерасчет происходит автоматически, без обращения граждан. 

Отмечается, что при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года (именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов, размер жилищной субсидии пересмотрен.

В Україні представили державну стратегію щодо житла ВПО до 2027 року28 августа 2024, 12:58 • 11258 просмотров

Напомним,

В Украине, в связи с повышением тарифов на электроэнергию размер субсидии для получателей будет автоматически пересчитан Пенсионным фондом Украины

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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