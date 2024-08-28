В августе Пенсионный фонд пересчитал жилищные субсидии для части украинцев

В августе домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины провели перерасчет размера жилищной субсидии. Об этом заявили в ПФУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют что это стандартная процедура. Так, ежегодно в марте и августе - домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в августе проведен автоматический перерасчет жилищных субсидий - говорится в заявлении Пенсионного фонда.

Такой перерасчет происходит автоматически, без обращения граждан.

Отмечается, что при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года (именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов, размер жилищной субсидии пересмотрен.

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Напомним,

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