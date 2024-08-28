У серпні Пенсійний фонд перерахував житлові субсидії для частини українців
Київ • УНН
У серпні ПФУ автоматично перерахував житлові субсидії домогосподарствам, чий дохід змінився більш ніж на 50%. Перерахунок проведено в межах встановленого строку призначення субсидії.
У серпні домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України провели перерахунок розміру житлової субсидії. Про це заявили у ПФУ, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснюють що це стандартна процедура. Так, щороку у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення.
Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у серпні проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій
Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.
Зазначається, що при перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року, який співставлено з доходами за III і IV квартал минулого року (саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024 року).
Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків, розмір житлової субсидії переглянуто.
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