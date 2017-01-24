В.Арьева переизбрали председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Голову постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народного депутата Владимира Арьева переизбрали председателем комитета ассамблеи по вопросам культуры, образования, науки и медиа. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Кадровый прогресс в ПАСЕ продолжается. Поздравляйте Владимира Арьева с переизбранием Председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа", - написал Д.Кулеба.
Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок.