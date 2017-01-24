В.Ар'єва переобрали головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа

"Кадровий поступ в ПАРЄ триває. Вітайте Володимира Ар'єва з переобранням Головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа", - написав Д.Кулеба.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.