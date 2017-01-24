В.Ар'єва переобрали головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голову постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народного депутата Володимира Ар'єва переобрали головою комітету асамблеї з питань культури, освіти, науки і медіа. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Кадровий поступ в ПАРЄ триває. Вітайте Володимира Ар'єва з переобранням Головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа", - написав Д.Кулеба.
Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.