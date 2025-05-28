В армии рф офицеров учат обращению с тюремным контингентом – ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало, что офицеров армии рф учат правилам обращения с тюремным контингентом - "блатные", "мужики", "козлы", "петухи", о чем ГУР сообщило в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за значительного роста численности заключенных в составе российской оккупационной армии государство-агрессор инициировало масштабную кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с криминальным контингентом. В подразделениях минобороны рф распространяют методические материалы, созданные для проведения воспитательной работы с "зэками". В пособиях замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и иерархию "на зоне", объясняют правила поведения с "авторитетами" и т.д., - сообщили в ГУР.

По данным разведки, авторы правил обращения с бандитами в рядах российской армии признают: "привычные механизмы управления в таких коллективах не действуют, поэтому для построения дисциплины российские командиры должны искать к заключенным отдельный подход".

"Увеличение количества "зэков" в рядах российских оккупационных сил привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в преступной войне против Украины", - указали также в ГУР.

Как отметили в ГУР, эта кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации армии государства-агрессора.

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