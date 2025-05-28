В армії рф офіцерів вчать поводженню з тюремним контингентом - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом - "блатниє", "мужикі", "козли", "пєтухі", про що ГУР повідомило у Telegram, пише УНН.

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"Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом. У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із "зеками". У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо, - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: "звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід".

"Збільшення кількості "зеків" у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України", - вказали також у ГУР.

Як зазначили у ГУР, ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора.

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