В армії рф офіцерів вчать поводженню з тюремним контингентом - ГУР

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський
10:11 • 8850 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 21767 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 64027 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 42878 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 80016 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 142006 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 109611 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107185 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 156956 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 228030 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
75%
745мм
Популярнi новини

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 43545 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 43769 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

28 травня, 02:42 • 41467 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 29004 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20160 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 80002 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 107572 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 113811 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 141998 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 221506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 20990 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 32753 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 39107 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 107978 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 108525 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

В армії рф офіцерів вчать поводженню з тюремним контингентом - ГУР

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

ГУР МО України повідомляє про навчання офіцерів армії рф правилам поводження з в'язнями. Це пов'язано зі збільшенням кількості ув'язнених у складі окупаційних сил.

В армії рф офіцерів вчать поводженню з тюремним контингентом - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом - "блатниє", "мужикі", "козли", "пєтухі", про що ГУР повідомило у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через значне зростання чисельності в’язнів у складі російської окупаційної армії держава-агресор ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом. У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із "зеками". У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо, - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: "звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід".

"Збільшення кількості "зеків" у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України", - вказали також у ГУР.

Як зазначили у ГУР, ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора.

ГУР: військове керівництво рф доукомплектує так званий "добровольчий корпус" зеками15.06.23, 10:26 • 691505 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Україна
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,855.80
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,339.30
Ethereum
$2,640.31