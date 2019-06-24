В АРМА заявили о готовности к аудиту

"Согласно статье 12 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" независимую внешнюю оценку деятельности Национального агентства ежегодно проводит комиссия по внешнему контролю в составе трех человек", - сообщили в АРМА.



В агентстве отметили, что, так же, как и в случае с аудитом НАБУ, Президент Украины, Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины ежегодно определяют по одному члену комиссии для проведения независимой оценки.



Членов комиссии избирают из числа лиц, имеющих не менее десятилетнего опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, адвокатуре, научных учреждениях, судах в иностранных государствах или в международных организациях, необходимые знания и навыки для проведения такой оценки, а также имеют безупречную деловую репутацию.



Кроме того, неотъемлемой составляющей независимой внешней оценки деятельности Национального агентства является ежегодный внешний аудит деятельности АРМА, форма и содержание которого утвержден Постановлением Kaбинета Министров Украины "Некоторые вопросы оформления отчета внешних аудиторов деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" от 24.10.2018 № 874, отметили в агентстве.



"3 учетом указанного, АРМА осуществило все необходимые организационные меры для проведения ежегодной внешней оценки деятельности АРМА, в том числе, для проведения ежегодного внешнего аудита", - говорится в ответе.



Как сообщал УНН, ранее в Администрации Президента заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА.