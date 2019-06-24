В АРМА заявили о готовности к аудиту

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 65126 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 139833 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 120810 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 180719 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 228114 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 198388 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 237199 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206177 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 474114 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239372 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
84%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 121946 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 47562 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 78298 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 51380 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 76528 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 245434 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 224893 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 310403 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 474114 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 568598 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 17049 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 180663 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 74885 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 71710 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77359 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В АРМА заявили о готовности к аудиту

Киев • УНН

 • 13596 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами осуществило все необходимые организационные меры для проведения ежегодного внешнего аудита АРМА. Об этом в ответ на запрос сообщили в агентстве, передает УНН.

В АРМА заявили о готовности к аудиту

"Согласно статье 12 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" независимую внешнюю оценку деятельности Национального агентства ежегодно проводит комиссия по внешнему контролю в составе трех человек", - сообщили в АРМА.

В агентстве отметили, что, так же, как и в случае с аудитом НАБУ, Президент Украины, Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины ежегодно определяют по одному члену комиссии для проведения независимой оценки.

Членов комиссии избирают из числа лиц, имеющих не менее десятилетнего опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, адвокатуре, научных учреждениях, судах в иностранных государствах или в международных организациях, необходимые знания и навыки для проведения такой оценки, а также имеют безупречную деловую репутацию.

Кроме того, неотъемлемой составляющей независимой внешней оценки деятельности Национального агентства является ежегодный внешний аудит деятельности АРМА, форма и содержание которого утвержден Постановлением Kaбинета Министров Украины "Некоторые вопросы оформления отчета внешних аудиторов деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" от 24.10.2018 № 874, отметили в агентстве.

"3 учетом указанного, АРМА осуществило все необходимые организационные меры для проведения ежегодной внешней оценки деятельности АРМА, в том числе, для проведения ежегодного внешнего аудита", - говорится в ответе.

Как сообщал УНН, ранее в Администрации Президента заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, НАПК, а также АРМА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77