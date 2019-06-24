В АРМА заявили про готовність до аудиту

"Відповідно до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" незалежну зовнішню оцінку діяльності Національного агентства щороку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб", - повідомили в АРМА.



У агентстві зазначили, що, так само, як і випадку з аудитом НАБУ, Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії для проведення незалежної оцінки.



Членів комісії обирають з числа осіб, які мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах або в міжнародних організаціях, необхідні знання та навички для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію.



Крім того, невід'ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності АРМА, форма і зміст якого затверджений Постановою Kaбінету Міністрів України "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" від 24.10.2018 № 874, зазначили в агентстві.



"3 урахуванням зазначеного, АРМА здійснило всі необхідні організаційні заходи для проведення щорічної зовнішньої оцінки діяльності АРМА, у тому числі, для проведення щорічного зовнішнього аудиту", - йдеться у відповіді.



Як повідомляв УНН, раніше в Адміністрації Президента заявили про бажання провести аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА.