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В Аргентине не могут остановить пожар, который уже уничтожил 600 000 гектаров земли

В Аргентине не могут остановить пожар, который уже уничтожил 600 000 гектаров земли

Киев • УНН

 • 21419 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Лесные пожары на севере Аргентины продолжают распространяться на провинцию Корриентес. Уже горит более 600 000 гектаров, повреждая сельскохозяйственные угодья и убивая животных и растений в большом национальном парке Ибера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Местная власть направила пожарных, полицию и волонтеров для борьбы с около 15 пожарами, которые охватили регион у границы с Парагваем, охватив более 6% всей провинции, пострадавшей от засухи и высокой температуры с конца прошлого года.

Цитата

"Более 600 тыс га сгорели. Наши команды не могут справиться. У нас есть самолеты-бомбардировщики, вертолеты, но мы просто не можем справиться", - сказал в телефонном интервью командир Даниэль Берторелло с добровольних пожарных столицы провинции.

Прогноз погоды не обнадеживающий, поскольку на выходных ожидается высокая температура, без осадков, сообщает Национальная метеорологическая служба.

По данным аргентинского сельского общества, более 25 миллиардов аргентинских песо (234 миллиона долларов) уже были потрачены на ликвидацию пожара в Корриентесе. Провинция производит фрукты, животноводство и другую сельскохозяйственную продукцию.

В национальном парке Ибер, одном из крупнейших в мире массивов водно-болотных угодий, пожары повлияли на разнообразную дикую природу, которая включает животных, которым грозит угроза, таких как болотные олени, аллигаторы и более 380 видов птиц.

Напомним

В Аргентине от фальсифицированного кокаина погибли 20 человек, 74 - заболели.

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