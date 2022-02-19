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В Аргентині не можуть зупинити пожежу, яка вже знищила 600 000 гектарів землі

В Аргентині не можуть зупинити пожежу, яка вже знищила 600 000 гектарів землі

Київ • УНН

 • 21422 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Лісові пожежі на півночі Аргентини продовжують поширюватися на провінцію Корріентес. Вже горить понад 600 000 гектарів, ушкоджуючи сільськогосподарські угіддя та вбиваючи тварин і рослин у великому національному парку Ібера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Місцева влада направила пожежників, поліцію та волонтерів для боротьби з близько 15 пожежами, які охопили регіон біля кордону з Парагваєм, охопивши понад 6% усієї провінції, яка постраждала від посухи та високої температури з кінця минулого року.

Цитата

"Більше 600 тис га згоріли. Наші команди не можуть впоратися. У нас є літаки-бомбардувальники, гелікоптери, але ми просто не можемо впоратися", - сказав у телефонному інтерв'ю командир Даніель Берторелло з добровольних пожежників столиці провінції.

Прогноз погоди не обнадійливий, оскільки на вихідних очікується висока температура, без опадів, повідомляє Національна метеорологічна служба.

За даними Аргентинського сільського товариства, понад 25 мільярдів аргентинських песо (234 мільйони доларів) вже були витрачені на ліквідацію пожежі в Корріентесі. Провінція виробляє фрукти, тваринництво та іншу сільськогосподарську продукцію.

У національному парку Ібера, одному з найбільших у світі прісноводних водно-болотних угідь, пожежі вплинули на різноманітну дику природу, яка включає тварин, яким загрожує загроза, таких як болотні олені, алігатори та понад 380 видів птахів.

Нагадаємо

В Аргентині від фальсифікованого кокаїну загинули 20 людей, 74 - захворіли.

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