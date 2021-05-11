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В апелляции отменили решение ОАСК о признании нового правописания недействительным

Киев • УНН

 • 26988 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева о признании недействительной новой редакции украинского правописания. Об этом сообщил один из истцов - председатель общественной организации "Правовое государство", адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале, передает УНН.

В апелляции отменили решение ОАСК о признании нового правописания недействительным

Цитата:

"Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК, по украинскому правописанию. Основания узнаем позже", - сообщил Кравец.

Детали

Адвокат добавил, что будет подаваться кассационная жалоба на такое решение.

Что было ранее

Ранее истица обратилась в ОАСК в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства № 437 от 22 мая 2019 года о "Вопрос украинского правописания". Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании незаконным и отмене постановления правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции, истцом выступила ОО "Правовое государство". Два дела объединили.

28 января этого года Окружной админсуд Киева отменил постановление об утверждении украинского правописания, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины. Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания.

Новая редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции украинского правописания.

В новой редакции правописания правительство предлагало целый ряд изменений, например, писать российские фамилии с окончанием -ой через -ый (Трубецкой - Трубецькый, Крутой - Крутый). Исключение только Лев Толстой.

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