Мін’юст подав апеляцію у справі про скасування нового правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
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“У п’ятницю, 12 березня, Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 “Питання українського правопису”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
“Представляючи інтереси Уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм Закону „Про Кабінет Міністрів України“, Уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері. Тож, при прийнятті постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції”, — розповіла заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.
Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою Уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.
Що було раніше
28 січня цього року Окружний адмінсуд Києва задовольнив відповідний позов, обґрунтовуючи рішення тим, що Кабмін при прийнятті постанови діяв поза межами власних повноважень, встановлених Конституцією та законами України.
Нова редакція “Українського правопису” набрала чинності 3 червня 2019 року. Після цього Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “українського правопису”.
У новій редакції правопису уряд пропонував цілу низку змін, наприклад, писати російські прізвища із закінченням — ой через ий (Трубецькой — Трубецьким, Крутой — Крутий). Виняток тільки Лев Толстой.
Як повідомлялося в УНН, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Перед цим позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просила суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року про “Питання українського правопису”.
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету міністрів України щодо визнання незаконною та скасування постанови уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис у новій редакції. Позивачем виступає ГО “Правова держава”.