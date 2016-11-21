В аннексированном Крыму заявили о создании футбольной сборной полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В аннексированном Крыму на заседании Президиума Крымского футбольного союза было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь, передает УНН со ссылкой на "Крымскую футбольную организацию".
Также в рамках заседания было принято решение по тренерскому штабу сборной Крыма.
Главным тренером сборной Крыма по футболу назначен Петров Валерий Павлович, ассистентом главного тренера - Дранов Сергей Геннадьевич. В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 - персонал команды.
Презентация "сборной команды Крыма" по футболу пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года.
Напомним, позиция УЕФА о запрете футбольных соревнований в Крыму будет неизменной.