В анексованому Криму заявили про створення футбольної збірної континенту

Також в рамках засідання було прийнято рішення про тренерському штабу збірної Криму.

Головним тренером збірної Криму з футболу призначений Петров Валерій Павлович, асистентом головного тренера - Дранов Сергій Геннадійович. До складу збірної увійдуть 30 осіб: 24 футболіста і 6 - персонал команди.

Презентація "збірної команди Криму" по футболу пройде в Сімферополі 9 грудня 2016 року.

Нагадаємо, позиція УЄФА щодо заборони футбольних змагань у Криму буде незмінною.