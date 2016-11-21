В анексованому Криму заявили про створення футбольної збірної континенту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В анексованому Криму на засідання Президії Кримського футбольного союзу було прийнято рішення про створення футбольної збірної команди Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь, передає УНН з посиланням на "Кримську футбольну організацію".
Також в рамках засідання було прийнято рішення про тренерському штабу збірної Криму.
Головним тренером збірної Криму з футболу призначений Петров Валерій Павлович, асистентом головного тренера - Дранов Сергій Геннадійович. До складу збірної увійдуть 30 осіб: 24 футболіста і 6 - персонал команди.
Презентація "збірної команди Криму" по футболу пройде в Сімферополі 9 грудня 2016 року.
Нагадаємо, позиція УЄФА щодо заборони футбольних змагань у Криму буде незмінною.