В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  129121 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  146489 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  153248 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  139048 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119724 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105169 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102672 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137588 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158018 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154467 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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19 апреля 2024, 15:15  •  560520 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  475249 просмотра

В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

На конференции Европейского Шумановского форума в Аммане обсуждался глобальный характер российской угрозы, последствия российской агрессии для Ближнего Востока, а также растущее понимание на Глобальном Юге дестабилизирующей роли нынешнего российского режима, при этом участники выразили готовность учиться на примере эффективной борьбы Украины в продолжающейся войне.

Война •   •  9838 просмотра
В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Заместитель Главы Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Послом Японии Кунинори Мацуда, чтобы обсудить усиление сотрудничества в привлечении россии к ответственности за агрессию против Украины, включая создание международного специального трибунала по преступлению агрессии и конфискацию замороженных российских активов.

Война •   •  9835 просмотра
Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо

Украинка Дарья Белодед завоевала золото в весовой категории 57 кг на чемпионате Европы по дзюдо 2024 года в Загребе, победив в финале Каю Кайзер из Словении.

спорт •   •  8672 просмотра
Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо

"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ

Проукраинские активисты в оккупированном Крыму распространяли в Симферополе антипутинские листовки, призывая жителей присоединиться к их движению против российского режима.

Война •   •  11939 просмотра
"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ

Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили

Государственный департамент США считает приостановление консульского обслуживания за рубежом украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом" и уважает право Украины определять свою политику, но еще не решил, помогать ли Украине с возвращением мужчин домой.

Война •   •  11442 просмотра
Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили

Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"

Президент Зеленский очертил приоритеты завтрашней встречи в Рамштайн. По его словам, надо, чтобы сработали по наполнению пакетов нужным оружием и по логистике.

Война •   •  12834 просмотра
Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"

Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей

Наводнение в Черкасской области привело к подтоплению 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей, некоторые домохозяйства также были подтоплены в Золотоношском районе.

Криминал и ЧП •   •  10683 просмотра
Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей

Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына

19-летней матери в Днепре, арестованной за попытку продать своего 2-летнего сына за 1 миллион гривен, грозит 15 лет лишения свободы.

Общество •   •  11544 просмотра
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына

Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Испанская прокуратура просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса из-за отсутствия доказательств.

Новости Мира •   •  10852 просмотра
Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.

Война •   •  12578 просмотра
Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении