В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока

В Аммане прошла конференция европейского форума Шумана при поддержке Посольства Украины в Иордании. О чем говорили во время мероприятия рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

25 апреля в Аммане состоялась конференция европейского форума Шумана по вопросам безопасности и обороны "ЕС и страны южного партнерства: стратегический диалог по вопросам обороны, безопасности мореплавания и транснациональной организованной преступности". - сообщили о теме встречи в дипломатическом ведомстве.

Детали

По данным МИД Украины, в ходе панельной дискуссии "Новая повестка дня политики безопасности и обороны ЕС: уроки и влияние войны в Украине" участники конференции согласились с глобальностью характера российской угрозы, а также возможных последствий российской агрессии для Ближнего Востока.

Присутствующие также отметили, что в странах Глобального юга углубляется понимание глобальной дестабилизирующей роли со стороны нынешнего режима РФ. Они также отметили, что у них есть готовность изучать уроки эффективной борьбы Украины в условиях тотальной войны, и этот интерес только растет.

В украинском дипломатическом ведомстве проинформировали, что организаторами этой конференции выступили делегация ЕС в Иордании, Центр стратегических исследований Иорданского Университета и аналитический центр "Украинская Призма".

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