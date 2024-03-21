В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

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Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили дальнейшую поддержку США Украины в войне против России, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также обеспечение суверенитета, единства и способности Украины противостоять будущей агрессии с сильными демократическими институтами и растущей экономикой.
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