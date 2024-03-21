В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
afiniАфины
reutersReuters
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  101123 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  102504 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  119895 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  134453 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132081 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127537 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125155 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  242809 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142951 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134655 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Новости по теме
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

  •  3751 просмотра
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

  •  5160 просмотра
Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

  •  6529 просмотра
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

  •  11586 просмотра
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

  •  7259 просмотра
Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

  •  13198 просмотра
Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

  •  12875 просмотра
Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

  •  10882 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

В Харькове раздаются взрывы

  •  11663 просмотра
Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

  •  11659 просмотра

Популярные

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему

  •  42463 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

  •  40557 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

  •  39683 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  106088 просмотра
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

  •  41840 просмотра

Публикации

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  106088 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  141299 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  242809 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  219633 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  361628 просмотра

В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.

Здоровье •   •  3751 просмотра
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, может избежать экстрадиции в США, поскольку Министерство юстиции США рассматривает возможность признания его виновным по менее тяжкому обвинению в злоупотреблении секретной информацией, что может привести к его освобождению из британской тюрьмы.

Криминал и ЧП •   •  5160 просмотра
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Ученые обнаружили окаменелый череп 3,5-метрового гигантского речного дельфина, который обитал в реках Перу 16 миллионов лет назад, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются речные дельфины, оставшиеся в мире сегодня.

Новости Мира •   •  6529 просмотра
Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Президент Байден выделил Intel почти 20 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов для увеличения внутреннего производства полупроводниковых микросхем, включая строительство двух новых заводов и модернизацию существующего в Аризоне.

Экономика •   •  11586 просмотра
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

спорт •   •  7259 просмотра
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.

Война •   •  13198 просмотра
Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Украина получила 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи от Канады для финансирования бюджетного дефицита и программ социальной помощи в условиях продолжающегося российского вторжения.

Война •   •  12875 просмотра
Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили дальнейшую поддержку США Украины в войне против России, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также обеспечение суверенитета, единства и способности Украины противостоять будущей агрессии с сильными демократическими институтами и растущей экономикой.

Война •   •  10882 просмотра
Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

В Харькове раздаются взрывы

По словам городского головы Игоря Терехова, в Харькове прогремели взрывы - российская армия второй раз за день обстреляла город.

Общество •   •  11663 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Зеленский отметил важность поражения Путина для демократического мира, обсудил оборонное сотрудничество с партнерами и поблагодарил тех, кто защищает Украину от российских атак.

Война •   •  11659 просмотра
Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский