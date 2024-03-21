В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

Редкий и исчезающий карликовый бегемот родился в Афинском зоологическом парке Аттика впервые за 10 лет, что порадовало защитников природы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отсутствие самцов карликовых бегемотов в неволе затрудняло разведение, поэтому сотрудники зоопарка были "в полном восторге", поскольку детеныш оказался мальчиком.

Ветеринар зоопарка Ной Псарудаки сказал, что карликовые бегемоты, которые являются видами, находящимися под угрозой исчезновения, чрезвычайно важны, потому что, надеемся, однажды они размножатся.

Родиной карликовых бегемотов являются болота и тропические леса в западной Африке. Международным союзом охраны природы они внесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, и, по оценкам, только около 2000-2500 все еще живут в дикой природе.

Самец весом 7 кг, чье имя определится во время голосования, родился 19 февраля и присоединяется к своим родителям Лиззи и Джамала как единственные карликовые бегемоты в зоопарке.

Дополнение

Бегемот, одинокий и ночной по своей природе, будет оставаться с матерью пару месяцев, пока не выберется в вольер.

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