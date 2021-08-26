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В Афганистане открыли стрельбу по итальянскому самолету, вылетавшему из Кабула

В Афганистане открыли стрельбу по итальянскому самолету, вылетавшему из Кабула

Киев  •  УНН

 • 15500 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Итальянский транспортный самолет C-130, вывозивший людей из Кабула, обстреляли при вылете из аэропорта в четверг. Об этом пишет итальянское издание ANSA со ссылкой на данные военных источников, передает УНН.

Детали

По данным источников, самолет, вывозивший из Кабула бывших сотрудников НАТО, повреждений не получил. Добавим, что за последние 24 часа итальянские военные самолеты вывезли из Кабула около 1000 афганцев.

В общей сложности 3959 афганцев были доставлены в Рим по данным Минобороны страны.

Добавим

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Украина также эвакуирует граждан из Афганистана. МИД сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины.

Между тем, талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. G7 требует от "Талибана" позволить эвакуацию и после 31 августа. А президент США Джо Байден указал, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.

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