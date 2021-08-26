В Афганістані відкрили стрілянину по італійському літаку, що вилітав з Кабула

Деталі

За даними джерел, літак, що вивозив з Кабула колишніх співробітників НАТО, пошкоджень не отримав. Додамо, що за останні 24 години італійські військові літаки вивезли з Кабула близько 1000 афганців.

В цілому 3959 афганців були доставлені в Рим за даними Міноборони країни.

Додамо

Бойовики "Талібану" після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Україна також евакуює громадян з Афганістану. МЗС повідомив, що три евакуаційні українські рейси в цілому вивезли з Афганістану 256 осіб. На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України.



Тим часом, таліби заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня. G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуацію і після 31 серпня. А президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб - як американців, так і афганців - до спочатку наміченої дати, 31 серпня.