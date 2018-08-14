В Афганистане талибы атаковали военную базу: десятки погибших

По словам пресс-секретаря командующего 209-й бригадой "Шахин" ВС Афганистана Ханифы Резаи, боевики при нападении использовали тяжелое вооружение, и в результате им удалось установить контроль над лагерем.



На момент нападения в лагере находились 70 военнослужащих, более 20 из них погибли и получили ранения, остальные попали в плен.



Движение "Талибан" сообщило, что в результате атаки на лагерь погибли 43 и ранения получили 17 военных. Более 50 военнослужащих взято в плен.



Как сообщал УНН, около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня.