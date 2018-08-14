В Афганістані таліби атакували військову базу: десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовики руху "Талібан" атакували військовий табір в повіті Гормач провінції Фарьяб на півночі Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
За словами прес-секретаря командувача 209-ою бригадою "Шахін" ВС Афганістану Ханіфа Резаї, бойовики під час нападу використовували важке озброєння, і в результаті їм вдалося встановити контроль над табором.
На момент нападу в таборі перебували 70 військовослужбовців, понад 20 з них загинули і отримали поранення, інші потрапили в полон.
Рух "Талібан" повідомив, що в результаті атаки на табір загинули 43 і поранення отримали 17 військових. Більше 50 військовослужбовців взято в полон.
Як повідомляв УНН, близько сотні спецназівців ВС Афганістану пропали безвісти в районі Аджрістан провінції Газні на сході країни за минулі два дні.