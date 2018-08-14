В Афганістані таліби атакували військову базу: десятки загиблих

За словами прес-секретаря командувача 209-ою бригадою "Шахін" ВС Афганістану Ханіфа Резаї, бойовики під час нападу використовували важке озброєння, і в результаті їм вдалося встановити контроль над табором.



На момент нападу в таборі перебували 70 військовослужбовців, понад 20 з них загинули і отримали поранення, інші потрапили в полон.



Рух "Талібан" повідомив, що в результаті атаки на табір загинули 43 і поранення отримали 17 військових. Більше 50 військовослужбовців взято в полон.



Як повідомляв УНН, близько сотні спецназівців ВС Афганістану пропали безвісти в районі Аджрістан провінції Газні на сході країни за минулі два дні.