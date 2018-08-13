В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.



Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.



Напомним, в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.