В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.
Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.
Напомним, в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.