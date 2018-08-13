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В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.

Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.

Напомним, в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.

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