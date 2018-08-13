В Афганістані безвісти зникли близько сотні спецназівців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Близько сотні спецназівців ВС Афганістану зникли безвісти в районі Аджрістан провінції Газні на сході країни за минулі два дні. Про це повідомив у понеділок місцевий телеканал, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Телеканал додав, що, за останньою інформацією, що надійшла, 10 спецназівців було вбито і 20 були виявлені живими в районі Аджрістан провінції Газні.
Місто Газні однойменної провінції, розташований в 125 км на південь від Кабула, з минулої п'ятниці є місцем запеклих зіткнень між "Талібаном" і урядовими військовими, жертвами яких стали вже десятки людей.
Нагадаємо, в перестрілці між урядовими військами і збройними талібами в м. Газні на сході Афганістану ліквідовані 194 бойовика.