В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В афганской провинции Логар в результате теракта погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, со ссылкой на Анадолу сообщает УНН.
Как сообщает издание со ссылкой на начальник полиции Логара Шахпур Ахмедзаи, взрывное устройство было приведено в действие на свадебном торжестве.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана произошел взрыв на предвыборном митинге. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 36 получили ранения.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 14 полицейских, в том числе начальник местной полиции, погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в центральной афганской провинции Вардак.