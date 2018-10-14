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В Афганістані стався вибух, є загиблі

В Афганістані стався вибух, є загиблі

Київ • УНН

 • 8933 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В афганській провінції Логар внаслідок теракту загинули четверо осіб, ще семеро отримали поранення, з посиланням на Анадолу повідомляє УНН.

Як повідомляє видання з посиланням на начальник поліції Логара Шахпур Ахмедзаі, вибуховий пристрій був приведений в дію на весільному торжестві.

Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, у провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення.

Як повідомляв УНН, щонайменше 14 поліцейських, в тому числі начальник місцевої поліції, загинули в ході зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” в центральній афганській провінції Вардак.

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