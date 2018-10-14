В Афганістані стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В афганській провінції Логар внаслідок теракту загинули четверо осіб, ще семеро отримали поранення, з посиланням на Анадолу повідомляє УНН.
Як повідомляє видання з посиланням на начальник поліції Логара Шахпур Ахмедзаі, вибуховий пристрій був приведений в дію на весільному торжестві.
Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракт.
Нагадаємо, у провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення.
Як повідомляв УНН, щонайменше 14 поліцейських, в тому числі начальник місцевої поліції, загинули в ході зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” в центральній афганській провінції Вардак.