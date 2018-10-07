ЗМІ: в Афганістані в результаті зіткнень з бойовиками загинули 14 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Щонайменше 14 поліцейських, в тому числі начальник місцевої поліції, загинули в ході зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” в центральній афганській провінції Вардак. Про це повідомив у неділю телеканал TOLOnews з посиланням на представника МВС республіки. Раніше повідомлялося про 10 загиблих, інформує УНН.
За даними TOLOnews, МВС спростувало поширену інформацію про те, що бойовики “Талібан” захопили адміністративний центр повіту Саїд Абад, додавши, що силам безпеки вдалося відтіснити нападників. “Деякі контрольно-пропускні пункти в районі були захоплені бойовиками, але сам район — ні, — сказав представник МВС Насрат Рахімі. — Зіткнення тривають”.
Таліби атакували в суботу ввечері повіт Саїд Абад (близько 85 км на північний захід від Кабула) в провінції Вардак. За даними місцевих автомобілістів, які наводить телеканал, протягом двох днів було блоковано рух по шосе Кабул — Кандагар — головну транспортну артерію, що з’єднує столицю країни і південь республіки.
“Таліби зруйнували недавно добудовану будівлю КПП і відключили енергопостачання в деяких частинах міста, — сказав представник губернатора провінції Вардак Абдула Рахман Мангал. — Урядові війська протистоять бойовикам, щоб не пустити їх в місто”.
Як повідомили агентству Reuters в афганській компанії з енергопостачання, велика лінія електропередачі, яка обслуговує провінції Вардак і Газні, знеструмлена, немає електрики і в провінціях Логар і Пактія. “Ремонт лінії буде проведений після стабілізації ситуації в області безпеки”, — відзначили в компанії.
Як повідомляв УНН, нещодавно у результаті атаки смертника в Афганістані загинуло 13 осіб.