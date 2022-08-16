В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек

Детали

Представитель местных властей Мулла Хан Мохаммад отметил, что в результате внезапного наводнения, вызванного ливнями, в округе Шинвари погибли 13 человек, еще четверо - в соседнем районе Сиагурд.

Вода также смыла десятки домов, несколько местных жителей пропали без вести.

По информации чиновника, точное количество жертв и размер материального ущерба пока не известны.

Добавим

Наводнения, вызванные аномально сильными муссонными дождями, за последний месяц унесли жизни по меньшей мере 549 человек в Пакистане, причем больше всего пострадали отдаленные общины в бедной юго-западной провинции Белуджистан.