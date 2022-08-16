В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате внезапного наводнения, охватившего несколько сел в провинции Парван на востоке Афганистана, погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Представитель местных властей Мулла Хан Мохаммад отметил, что в результате внезапного наводнения, вызванного ливнями, в округе Шинвари погибли 13 человек, еще четверо - в соседнем районе Сиагурд.
Вода также смыла десятки домов, несколько местных жителей пропали без вести.
По информации чиновника, точное количество жертв и размер материального ущерба пока не известны.
Добавим
Наводнения, вызванные аномально сильными муссонными дождями, за последний месяц унесли жизни по меньшей мере 549 человек в Пакистане, причем больше всего пострадали отдаленные общины в бедной юго-западной провинции Белуджистан.