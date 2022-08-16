В Афганістані повінь забрала життя 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Внаслідок раптової повені, що охопила декілька сіл у провінції Парван на сході Афганістану загинули щонайменше 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
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Представник місцевої влади Мулла Хан Мохаммад зазначив, що внаслідок раптової повені, спричиненої зливами, в окрузі Шинварі загинули 13 людей, ще четверо - у сусідньому районі Сіагурд.
Вода також змила десятки будинків, декілька місцевих жителів зникли безвісти.
За інформацією чиновника, точна кількість жертв і розмір матеріальних збитків наразі не відомі.
Додамо
Повені, викликані аномально сильними мусонними дощами, за останній місяць забрали життя щонайменше 549 людей у Пакистані, причому найбільше постраждали віддалені громади у бідній південно-західній провінції Белуджистан.