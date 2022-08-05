Повені вбили 550 людей у Пакистані під час найсильніших дощів за останні десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Повені, викликані аномально сильними мусонними дощами, за останній місяць забрали життя щонайменше 549 людей у Пакистані, причому найбільше постраждали віддалені громади у бідній південно-західній провінції Белуджистан. Про це УНН пише з посиланням на NDTV.
Деталі
Крім загиблих, повінь пошкодила понад 46 200 будинків.
Уряд провінції Белуджистан заявив, що йому потрібно більше коштів, і звернувся по допомогу до міжнародних організацій.
Минулий місяць був найбільш дощовим за три десятиліття: опадів було на 133% більше, ніж у середньому за останні 30 років.
Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що в Белуджістані, який межує з Іраном та Афганістаном, випало на 305% більше опадів, ніж у середньому за рік.