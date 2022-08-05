Повені вбили 550 людей у Пакистані під час найсильніших дощів за останні десятиліття

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Крім загиблих, повінь пошкодила понад 46 200 будинків.

Уряд провінції Белуджистан заявив, що йому потрібно більше коштів, і звернувся по допомогу до міжнародних організацій.

Минулий місяць був найбільш дощовим за три десятиліття: опадів було на 133% більше, ніж у середньому за останні 30 років.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха повідомило, що в Белуджістані, який межує з Іраном та Афганістаном, випало на 305% більше опадів, ніж у середньому за рік.