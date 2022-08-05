Наводнения убили 550 человек в Пакистане во время сильнейших дождей за последние десятилетия

Детали

Кроме погибших, наводнение повредило более 46 200 домов.

Правительство провинции Белуджистан заявило, что ему нужно больше средств, и обратилось за помощью к международным организациям.

Прошедший месяц был самым дождливым за три десятилетия: осадков было на 133% больше, чем в среднем за последние 30 лет.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщило, что в Белуджистане, граничащем с Ираном и Афганистаном, выпало на 305% больше осадков, чем в среднем за год.