В Афганистане при взрыве смертника в мечети погибли 26 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В мечети на военной базе в Афганистане произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 26 военнослужащих. Об этом сообщает Reuters и местный телеканал TOLOnews, информирует УНН.
По данным агентства, инцидент произошел в провинции Хост на востоке страны, когда военные совершали пятничные молитвы. Взрыв, при котором пострадали еще 50 человек, совершил террорист-смертник. Отмечается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
По данным TOLOnews, погибшие были из второго полка Афганской национальной армии. Телеканал отмечает, что взрыв произошел в уезде Мандозай.
Напоминаем, что администрация США рассматривает возможность того, чтобы попросить власти Афганистана отказаться от проведения запланированных на следующий год президентских выборов и перенести их на более поздний срок.