В Афганістані під час вибуху смертника в мечеті загинули 26 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У мечеті на військовій базі в Афганістані стався вибух, в результаті якого загинули не менше 26 військовослужбовців. Про це повідомляє Reuters та місцевий телеканал TOLOnews, інформує УНН.
За даними агентства, інцидент стався в провінції Хост на сході країни, коли військові здійснювали п’ятничні молитви. Вибух, при якому постраждали ще 50 осіб, скоїв терорист-смертник. Відзначається, що жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за подію.
За даними TOLOnews, загиблі були з другого полку Афганської національної армії. Телеканал зазначає, що вибух стався в повіті Мандозай.
Нагадуємо, що адміністрація США розглядає можливість того, щоб попросити владу Афганістану відмовитися від проведення запланованих на наступний рік президентських виборів і перенести їх на більш пізній термін.