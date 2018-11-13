США можуть попросити владу Афганістану відмовитися від проведення виборів в квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Адміністрація США розглядає можливість того, щоб попросити владу Афганістану відмовитися від проведення запланованих на наступний рік президентських виборів і перенести їх на більш пізній термін. Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal, інформує УНН.
За даними її джерел, Вашингтон вважає, що проведення виборів в квітні наступного року може негативно позначитися на консультаціях, які США проводять з представниками радикального руху “Талібан” з метою врегулювання в Афганістані. Як пише видання, з ідеєю натиснути на афганську владу і змусити їх відмовитися від проведення голосування у встановлені терміни виступає спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад.
Як зазначає газета, адміністрація США побоюється, що політична нестабільність, якою зазвичай супроводжуються будь-які вибори в Афганістані, може підірвати спроби Вашингтона посадити талібів за стіл переговорів з афганською владою, до чого так прагне Халілзад. При цьому, як пише The Wall Street Journal, проти ідеї перенесення виборів однозначно виступить президент Афганістану Ашраф Гані, який має намір переобиратися на другий термін. Видання в зв’язку з цим зазначає, що будь-який відповідний тиск Вашингтона на Кабул, швидше за все, призведе до виникнення напруженості між країнами.
За даними джерел газети, Халілзад вже нібито обговорював можливість відмови від проведення президентських виборів в квітні в ході зустрічей з посередниками в справі афганського врегулювання і з представниками влади країни. Як повідомляє видання, зазначена ідея була прийнята в Кабулі в цілому прохолодно, проте як мінімум один з членів уряду Афганістану заявив, що буде не проти можливого перенесення виборів, якщо це допоможе укладенню угоди з талібами.
Раніше афганська незалежна виборча комісія повідомила, що вибори президента країни відбудуться 20 квітня 2019 року.
Як повідомляв УНН, ісламіст підірвав себе під час акції протесту у Кабулі.