США можуть попросити владу Афганістану відмовитися від проведення виборів в квітні

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Адміністрація США розглядає можливість того, щоб попросити владу Афганістану відмовитися від проведення запланованих на наступний рік президентських виборів і перенести їх на більш пізній термін. Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal, інформує УНН.