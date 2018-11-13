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США могут попросить власти Афганистана отказаться от проведения выборов в апреле

США могут попросить власти Афганистана отказаться от проведения выборов в апреле

Киев  •  УНН

 • 7800 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Администрация США рассматривает возможность того, чтобы попросить власти Афганистана отказаться от проведения запланированных на следующий год президентских выборов и перенести их на более поздний срок. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным ее источников, Вашингтон считает, что проведение выборов в апреле следующего года может негативно сказаться на консультациях, которые США проводят с представителями радикального движения “Талибан” с целью урегулирования в Афганистане. Как пишет издание, с идеей надавить на афганские власти и заставить их отказаться от проведения голосования в установленные сроки выступает спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как отмечает газета, администрация США опасается, что политическая нестабильность, которой обычно сопровождаются любые выборы в Афганистане, может подорвать попытки Вашингтона усадить талибов за стол переговоров с афганскими властями, к чему так стремится Халилзад. При этом, как пишет The Wall Street Journal, против идеи переноса выборов однозначно выступит президент Афганистана Ашраф Гани, который намерен переизбираться на второй срок. Издание в связи с этим отмечает, что любое соответствующее давление Вашингтона на Кабул, скорее всего, приведет к возникновению напряженности между странами.

По данным источников газеты, Халилзад уже якобы обсуждал возможность отказа от проведения президентских выборов в апреле в ходе встреч с посредниками в деле афганского урегулировании и с представителями властей страны. Как сообщает издание, указанная идея была встречена в Кабуле в целом прохладно, однако как минимум один из членов правительства Афганистана заявил, что будет не против возможного переноса выборов, если это поможет заключению соглашения с талибами.

Ранее афганская независимая избирательная комиссия сообщила, что выборы президента страны пройдут 20 апреля 2019 года.

Как сообщал УНН, исламист подорвал себя во время акции протеста в Кабуле.

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