В аэропорту "Жуляны" не нашли взрывчатку

"Аэропорт ("Жуляны" - ред.) открыли в 16:35 и начали запускать пассажиров, сейчас идет регистрация. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 27 февраля около 14:55 в службу аэропорта по электронный почте поступила информация о заминировании международного аэропорта "Киев".

Как сообщал УНН, в 2018 году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминирований.