У Верховному Суді не знайшли вибухівки

"Доступ до будівель Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика 4, 4а та 8 відновлено після перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

За близько дві години до цього у зв'язку з повідомленням про замінування доступ до будівель Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика 4, 4а та 8 був тимчасово обмежений.

Як повідомляв УНН, у 2018 році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.