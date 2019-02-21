У Верховному Суді не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У будівлі Верховного Суду у Києві після перевірки не виявили вибухівки, роботу установи відновлено у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВС.
"Доступ до будівель Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика 4, 4а та 8 відновлено після перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.
За близько дві години до цього у зв'язку з повідомленням про замінування доступ до будівель Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика 4, 4а та 8 був тимчасово обмежений.
Як повідомляв УНН, у 2018 році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.