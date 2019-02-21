У Києві шукають вибухівку у Верховному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Києві невідомі повідомили про замінування Верховного суду. Про це УНН повідомили у прес-службі Верховного суду.
"У зв'язку з повідомленням про замінування, доступ до будівель Верховного Суду на вул. Пилипа Орлика 4, 4а та 8 тимчасово обмежений. Про відновлення доступу та початок розгляду справ у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - повідомили у суді.
Раніше 18 лютого станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" + пересадка були зачинені для пасажирів через повідомлення про мінування.
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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.
Раніше у Києві повідомили про замінування станції метро “Житомирська”.
Нагадаємо, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування храму. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.