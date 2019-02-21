В Киеве ищут взрывчатку в Верховном суде

"В связи с сообщением о заминировании, доступ к зданиям Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 временно ограничен. О восстановлении доступа и начало рассмотрения дел в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - сообщили в суде.



Ранее 18 февраля станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка были закрыты для пассажиров из-за сообщения о минировании.

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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.



Ранее в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Житомирская".

Напомним, 28 сентября с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о заминировании. Ранее столичные правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании храма. 3 октября суд отправил под домашний арест "минера" Собора Святой Ольги в Киеве.