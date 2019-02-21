В Верховном Суде не нашли взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В здании Верховного Суда в Киеве после проверки не выявили взрывчатки, работа учреждения восстановлена в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.
"Доступ к зданиям Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 восстановлено после проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
Около 2 часов назад в связи с сообщением о заминировании доступ к зданиям Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика 4, 4а и 8 был временно ограничен.
Как сообщал УНН, в 2018 году было почти 2,5 тысячи сообщений о фальшивых заминированиях.