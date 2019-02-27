В аеропорту "Жуляни" не знайшли вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вибухівку в аеропорту "Жуляни" не знайшли. Наразі він працює у звичному режимі. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі аеропорту "Жуляни".
“Аеропорт („Жуляни“ — ред.) відкрили о 16:35 та почали запускати пасажирів, зараз триває реєстрація. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено”, — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 27 лютого близько 14:55 до служб аеропорту на електрону поштою надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту “Київ”.
Як повідомляв УНН, у 2018 році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.