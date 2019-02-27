У Києві шукають вибухівку в аеропорту "Жуляни"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні, 27 лютого близько 14:55 до служб аеропорту на електрону поштою надійшла інформація про замінювання міжнародного аеропорту "Київ". Про це УНН повідомили у прес-службі аеропорту.
"Сьогодні, 27 лютого близько 14:55 до служб аеропорту на електрону поштою надійшла інформація про замінювання міжнародного аеропорту "Київ". В цей час триває евакуація пасажирів з терміналів. На місце виїхали вибохотехніки, кінологи та слідча-оперативна група, які обстежать приміщення аеропорту та прилеглу територію", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, з початку року було понад 40 лжезамінувань.
Раніше УНН повідомляв, у центрі Львова через "замінування" евакуювали ресторан.
Нагадаємо, за "мінування" вокзалу у Рівному 20-річному юнаку загрожує до 6 років позбавлення волі.