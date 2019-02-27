В Киеве ищут взрывчатку в аэропорту "Жуляны"

"Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службу аэропорта по электронный почте поступила информация о замене международного аэропорта "Киев". В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов. На место выехали вибохотехникы, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию ", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, с начала года было более 40 лжеминирований.

Ранее сообщал УНН, что в центре Львова из-за "заминирования" эвакуировали ресторан.

Напомним, за "минирование" вокзала в Киеве 20-летнем юноше грозит до 6 лет лишения свободы.