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В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев по делу о нападении на ночной клуб

В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев по делу о нападении на ночной клуб

Киев • УНН

 • 4785 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев по делу о стрельбе в ночном клубе, в результате которого погибли 39 человек. Об этом в Тwitter сообщает AFP, передает УНН.

"В Турции задержали двух иностранцев в аэропорту Стамбула в связи с ночным нападением в клубе", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.

Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападающего до сих пор продолжается.

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