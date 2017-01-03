В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев по делу о нападении на ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев по делу о стрельбе в ночном клубе, в результате которого погибли 39 человек. Об этом в Тwitter сообщает AFP, передает УНН.
"В Турции задержали двух иностранцев в аэропорту Стамбула в связи с ночным нападением в клубе", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.
Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападающего до сих пор продолжается.