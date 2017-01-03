В аеропорту Стамбула затримали двох іноземців у справі про напад на нічний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В аеропорту Стамбула затримали двох іноземців у справі про стрілянину в нічному клубі, внаслідок якої загинуло 39 людей. Про це у Тwitter повідомляє AFP, передає УНН.
"У Туреччині затримали двох іноземців в аеропорту Стамбула у зв'язку з нічним нападом у клубі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 1 січня невідомий відкрив стрілянину в нічному клубі у Стамбулі. У результаті 39 людей загинули і близько 70 отримали поранення.
Поліція Туреччини заарештувала 12 осіб за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб в Стамбулі в новорічну ніч. Пошук нападника досі триває.